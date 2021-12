Lessing-Gymnasium wegen Einsatz für Umwelt und Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Das Neu-Ulmer Gymnasium erhält für sein Engagement eine Umwelt-Auszeichnung, zwei Minister gratulieren. Was die Schüler umgesetzt haben.

Das Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium ist eine von 509 Schulen in Bayern, die nun für ein Jahr den Titel "Umweltschule in Europa/ Internationale Nachhaltigkeitsschule" tragen. Die Auszeichnung wird vom Umwelt- und Naturschutzverband Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) vergeben. Statt einer offiziellen Feier beglückwünschten der LBV, Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo die ausgezeichneten Schulen in einer Videobotschaft, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium trägt zur Nachhaltigkeit bei

"Die ausgezeichneten Schulen tragen durch ihr Engagement dazu bei, das Schulleben Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten. Sie setzen sich für Klima- und Biodiversitätsschutz ein und fördern globale sowie generationenübergreifende Gerechtigkeit", wird die bayerische LBV-Landeskoordinatorin Birgit Feldmann in der Pressemitteilung zitiert. "Die diesjährige Auszeichnung wird an Schulen vergeben, die sich im Schuljahr 2020/21 in zwei Handlungsfeldern für Umwelt und Nachhaltigkeit eingesetzt und durch konkrete Maßnahmen innerhalb der gesamten Schulgemeinschaft Schritt für Schritt in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt haben."

Die Bewerbung des Lessing-Gymnasiums wurde vom Geographie-P-Seminar "Den Umweltsünden auf der Spur" angeregt, heißt es in der Pressemitteilung. Dieses wählte das schuleigene Handlungsfeld "Upcycling" und das Handlungsfeld "Biologische Vielfalt in der Schulumgebung" aus. Eine besondere Herausforderung sei dabei der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht gewesen. Die Schülerinnen und Schüler drehten deshalb Erklärvideos zum Upcycling, die sie ihren jüngeren Mitschülerinnen und Mitschüler während des Lockdowns bereitstellten. Upcycling bedeutet, dass aus vermeintlichen Abfallprodukten neuwertige Stoffe erstellt werden. Im Sommer pflanzten die Jugendlichen auf dem Schulgelände ein insektenfreundliches Beet an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch