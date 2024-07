Lessing-Neubau ist nochmal 12 Millionen Euro teurer: Billiger wird's nicht

Die modernste Schule Bayerns könnte bald in Neu-Ulm stehen. Die Rede ist vom Neubau des Lessing Gymnasium. Allerdings fließt bis dahin noch viel Wasser die Donau hinunter. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, können die ersten Schülerinnen und Schüler dort im Herbst 2029 einziehen. Jetzt hat das Projekt eine wichtige Hürde genommen, denn der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat die Vorentwurfsplanung abgesegnet. Am Freitag wird der Kreistag darüber entscheiden. Dabei geht es um extrem viel Geld, denn nach den allerneuesten Schätzungen könnte die Schule auf dem Wiley-Gelände gut 125 Millionen Euro kosten – was naturgemäß wieder für Diskussionen sorgte. Geht das nicht billiger? Diese Frage wurde von Freien Wählern und Grünen in den Raum gestellt.

Eine Sanierung des Lessing-Gymnasiums wäre früher deutlich billiger gewesen

Es gab eine Zeit, da hätte er Landkreis Neu-Ulm deutlich weniger für das Gymnasium ausgeben müssen. 2013 sollten die Generalsanierung und ein Erweiterungsbau noch 38,8 Millionen Euro kosten – das aber war damals Landrat Erich Josef Geßner und auch der Regierung von Schwaben viel zu teuer, weshalb ein kompletter Neubau auf den Weg gebracht wurde. Der war bekanntlich holprig und führte zu den Kosten, die eben jetzt im Raum stehen.

Im Ausschuss erläuterte der stellvertretende Schulleiter Marcus Zimmermann-Meigel, warum die Schule so gebaut werden solle, wie sie jetzt geplant ist. Das hat mit dem pädagogischen Konzept des Lessings zu tun, das ein typisches Innenstadtgymnasium sei. 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler hätten einen Migrationshintergrund und müssten entsprechend gefördert werden. Da sie zu Hause oft nicht die notwendige Unterstützung bekämen, müsse das etwa durch Ganztagsbetreuung von der Schule übernommen werden. Die Schülerinnen und Schüler – 30 Nationen werden am Lessing unterrichtet – müssen laut Zimmermann-Meigel angeleitet werden, selbst aktiv zu werden. Dafür brauche es Freiräume und sogenannte offene Lernlandschaften, wo sie selbstständig arbeiten und sich austauschen können.

Das Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm soll in Holzbauweise entstehen

In den konkreten Plänen für den Neubau schlägt sich das wie folgt nieder: Die Gebäudeteile gruppieren sich um eine Aula, in der auch gelernt werden. Daran docken sogenannte Cluster an, also in sich geschlossene Gebäudeteile, die etwa Räume für spezielle Fächer wie Biologie oder Informatik oder Physik enthalten. Auch die einzelnen Klassenstufen von 5 bis 13 bekommen jeweils ein eigenes Cluster, also eine Art Gebäude im Gebäude. Das soll im Wesentlichen in Holzbauweise aus vorgefertigten Elementen entstehen, die dann auf der Baustelle zusammengefügt werden. Später, wenn sich der Bedarf ändert, lassen sich die Räume auch wieder verändern. Zum eigentlichen Schulhaus gehören auch zwei Dreifachturnhallen, von denen eine etwas weiter weg auf dem Areal der FOS/BOS ihren Platz findet.

Das Planungsbüro Schaudt Architekten, das den Zuschlag für die Planung erhalten hatte, präsentierte im Ausschuss nicht nur, wie die Baukosten in zwei Jahren in die Höhe geschossen sind – von 113 auf 125,3 Millionen Euro – sondern lieferte auch eine Aufstellung zu Alternativen. So würde nach Darstellung des Büros eine Totalsanierung und Erweiterung des Altbaus, wie sie 2013 angedacht war, heute etwa 85,6 Millionen Euro kosten. Eine klassische Flurschule dieser Größe, in der sich die Klassenzimmer wie gehabt an einem Gang aufreihen, würde demnach etwa 70,5 Millionen Euro kosten.

Der Landkreis Neu-Ulm kommt beim Gymnasium jetzt billiger weg

Von den jetzt errechneten Baukosten in Höhe von 125,3 Millionen müsste der Landkreis 73,3 Millionen selbst tragen. Knapp 7,8 Millionen trägt die Stadt Neu-Ulm, die restlichen 44,3 Millionen entfallen auf zu erwartende Zuschüsse. Da die Förderquote heutzutage deutlich höher liegt als früher, fällt der Eigenfinanzierungsanteil des Landkreises deutlich niedriger aus als 2022. Damals wären es noch knapp 79 Millionen gewesen - bei Gesamtprojektkosten von 113,1 Millionen Euro.

Auch wenn alle den Entwurf für den Neubau lobten, blieb Susanna Oberdorfer-Bögel (FWG) weiterhin bei ihren Vorbehalten. Sie findet zwar die Planung „toll“, aber das ganze Projekt zu teuer. Der Grüne Helmut Meisel kritisierte, das sei die „höchste Einzelinvestition in der Geschichte des Landkreises“. Das werde finanzielle nicht zu stemmen sein und außerdem die Verschuldung und Kreisumlage deutlich in die Höhe treiben. Dass die Kreisumlage steigen wird, das räumte auch der stellvertretende Landrat Erich Winkler (CSU) ein. Doch in seinen Augen ist das Vorhaben alternativlos: „Aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus.“ Der Bau sei mitnichten ein Prestigeobjekt, sondern schlichtweg notwendig. Am Ende billigte der Ausschuss gegen die Freien Wähler und einen Teil der Grünen die Vorentwurfsplanung.