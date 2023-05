Neu-Ulm

06:00 Uhr

Lesung: Junge Autorin entdeckt alte Familiengeschichte

Alisha Gamisch hat ihre Familiengeschichte in einem Prosaband festgehalten. In der Putte las sie aus ihrem Buch "Lustdorf".

Plus Die Autorin Alisha Gamisch lässt in dem Band "Lustdorf" ihre deutschrussische Großmutter in ihrem besonderen Umgang mit der Vergangenheit zu Wort kommen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Putte als kleiner Projektraum in Neu-Ulm war der Volkshochschule Ulm (VH) als der richtige Ort erschienen für eine spezielle Autorenlesung: Alisha Gamisch, 1990 in Tegernsee geboren, stellte ihren Band "Lustdorf" vor, Prosalyrik und ein erschreckend realistischer Dialog mit ihrer deutschrussischen Oma gleichermaßen.

Die Besucherzahl mit kaum 20 Interessierten, auch Ukrainern, war wohl der unbekannten Autorin und ihrem wenig öffentlichkeitswirksamen Thema der deutschrussischen Geschichte geschuldet. Etwas schade angesichts der empfehlenswerten Lektüre. Nikolaj Simon, Vh-Dozent für Klavier und Gitarre, umrahmte den Abend mit volkstümlicher Musik aus der Ukraine.

