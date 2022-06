Letzte Chance für Kurzentschlossene: Stadtradeln startet in Neu-Ulm

Am 11. Juni startet in Neu-Ulm das Stadtradeln. Anmeldungen von Einzelpersonen und Teams sind noch möglich. Das ist das Ziel von OB Katrin Albsteiger.

Am Samstag, 11 Juni, startet in Neu-Ulm wieder das Stadtradeln. Die Stadt Neu-Ulm lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, bis zum 1. Juli kräftig in die Pedale zu treten und Kilometer zu sammeln. Mitmachen können alle, die gerne mit dem Rad unterwegs sind und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun möchten. Einzige Voraussetzung: Die Radlerinnen und Radler müssen in der Stadt Neu-Ulm wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, hier zur Schule gehen oder an der Hochschule studieren.

"Egal ob nun Team oder Einzelradler – jeder Kilometer zählt", sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, die selbst begeisterte Radfahrerin ist. Vergangenes Jahr hatten sich 877 Radlerinnen und Radler angemeldet. Erklärtes Ziel des Stadtoberhaupts wäre es, heuer die 900er-Marke zu knacken. Das landkreisweite Stadtradeln startet am 2. Juli mit einer Sternfahrt nach Weißenhorn.

Start am 11. Juni: So funktioniert das Stadtradeln in Neu-Ulm

Mitmachen können Einzelpersonen oder Gruppen. Egal ob privat, aus Vereinen, Organisationen oder Unternehmen. Die einzige Maßgabe: Es müssen Teams mit mindestens zwei Teilnehmern gebildet werden. Einzelpersonen haben die Möglichkeit, einem bereits bestehenden Team beizutreten, mit anderen Einzelpersonen ein Team zu gründen oder aber im offenen Team der Stadt Neu-Ulm teilzunehmen. Dieses offene Team wird automatisch mit der Anmeldung beim "STADTRADELN" gegründet.

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die klimafreundlich zurückgelegten Kilometer in einen Online-Radlkalender ein oder tracken diese direkt beim Radeln über die App. Die gefahrenen Kilometer können auch telefonisch (0731/7050-1030) oder per Mail (y.schefler@neu-ulm.de) an die Stadtverwaltung Neu-Ulm gemeldet werden. Die Radlerinnen und Radler können in Neu-Ulm, aber auch außerhalb der Stadtgrenzen radeln. Wichtig ist nur, dass die Beteiligten nicht gleichzeitig an einem anderen Radwettbewerb teilnehmen.

Radfahrer sammeln Kilometer – Wettbewerb zwischen Kommunen

Die Neu-Ulmer Ergebnisse und auch die der anderen teilnehmenden Kommunen und Teams werden auf der Internetseite stadtradeln.de veröffentlicht, sodass bundesweite Vergleiche zwischen den Städten und den Teams möglich sind und für zusätzliche Motivation sorgen. Leistungen der einzelnen Teilnehmenden werden nicht öffentlich dargestellt.

Am Ende prämiert das Klima-Bündnis in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und die Kommunen mit den meisten Radkilometern. Die Stadt Neu-Ulm zeichnet darüber hinaus auch noch die fleißigsten Radlerinnen und Radler, das größte Team, das aktivste Team und das kleinste Team mit den meisten Kilometern im Durchschnitt aus. (AZ)