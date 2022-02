Neu-Ulm

vor 18 Min.

"Licht, Hoffnung, Leben": Kunst in der Neu-Ulmer Petruskirche

Plus Kunst um Lichtmess: Als Beitrag zum Projekt "Licht - Hoffnung - Leben" zeigt die Petruskirche Neu-Ulm bis Ostern das Werk "Große Welt" von Mareike Drobny.

Von Dagmar Hub

Eigentlich war Lichtmess bereits am 2. Februar - am Mittwoch. Der kirchliche Festtag, zu dem auch traditionelles Brauchtum gehört, führte in der Corona-Krise dazu, dass in Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern im ersten Lockdown die Initiative "Licht - Hoffnung - Leben" entstand, in deren Rahmen zeitgenössische Kunst in Kirchen gezeigt wird. Die Kunst wird auch in die Liturgie eines Kunst-Gottesdienstes am Sonntag, 6. Februar, um 10 Uhr in der Petruskirche eingebunden. Zu sehen ist ab dem heutigen Freitag - und bis Ostern - die Arbeit "Große Welt" der 1983 in Neustadt/Aisch geborenen Künstlerin Mareike Drobny.

