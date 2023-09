„Literatur unter Bäumen“ macht auch die Menschen dahinter sichtbar

Plus Schon der Auftakt der drei Tage währenden Neu-Ulmer Reihe mit Florian L. Arnold begeistert. Unter dem Motto „Welten“ spricht Verleger Heinrich von Berenberg.

„Literatur unter Bäumen“ liest sich etwas anders, wie Florian L. Arnold als Moderator der dreitägigen Reihe im Rahmen der städtischen Kulturangebote in Neu-Ulm beeindruckend vorführte. Nicht allein, weil die Lesung am Schwal auf der Insel abseits der typischen Kulturtempel und Bestsellerlisten stattfand. Verleger Heinrich von Berenberg, der unter dem Motto „Welten“ den Auftakt machte, blickte hinter die Kulissen.

Den Part der Lesung übernahm gekonnt Maurizio Micksch vom Theater Ulm. Roland Wälzlein aus Nürnberg begleitete gefühlvoll mit Gesang und Folkgitarre. Rund 50 Literatur-Fans ließen sich gerne mitnehmen.