„Literatur unter Bäumen“ muss in die Kirche ausweichen

Zum Auftakt der Neu-Ulmer Veranstaltungsreihe „Literatur unter Bäumen“ waren Bäume zwar keine in Sicht. Wegen einer Unwetterwarnung wurde der Abend in die gewittersichere Petruskirche verlegt. Literatur gab es aber – wie im Veranstaltungstitel versprochen – zuhauf. Zu Gast war die Stroux Edition aus München. Im Gespräch mit Moderator Florian L. Arnold berichteten Verlegerin Annette Stroux und ihr Partner Matthias Mielitz, bei der Stroux Edition für das Grafische zuständig, über die Arbeit ihres kleinen Independent-Verlages. Seit seiner Gründung vor zehn Jahren hat sich die Edition Stroux mit einem klaren Profil seine Nische am Buchmarkt erobert.

