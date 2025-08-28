Icon Menü
Literatur unter Bäumen zieht um: Heuer gibt es Buchkultur an der Uferbar

Neu-Ulm

Literatur unter Bäumen zieht um: Heuer gibt es Buchkultur an der Uferbar

„Literatur unter Bäumen“ findet heuer an einem neuen Ort statt. Im Programm können die Besucher wie gewohnt unbekannte Autorinnen und Autoren und frische Texte entdecken.
Von Franziska Wolfinger
    „Literatur unter Bäumen“: Spannende Lesungen und interessante Einblicke ins Verlegerleben gibt es bei dem Neu-Ulmer Literaturfestival heuer am Donauufer nahe der Uferbar.
    „Literatur unter Bäumen“: Spannende Lesungen und interessante Einblicke ins Verlegerleben gibt es bei dem Neu-Ulmer Literaturfestival heuer am Donauufer nahe der Uferbar. Foto: Daniel M. Grafberger (Archivfoto)

    Weil das Neu-Ulmer Weinfest den Schwal vom 4. bis 7. September in Beschlag nimmt, muss das Literaturfestival „Literatur unter Bäumen“ weichen. Es findet im selben Zeitraum statt und räumt für die edlen Tropfen das Feld auf der Donauinsel. Nahe der Uferbar beim Edwin Scharff Haus wurde ein Ersatzort gefunden. „Bäume gibt‘s da auch und die Aussicht ist ja ebenfalls nicht ganz schlecht“, sagt Organisator Florian L. Arnold.

