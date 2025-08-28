Literatur unter Bäumen zieht um: Heuer gibt es Buchkultur an der Uferbar

Weil das Neu-Ulmer Weinfest den Schwal vom 4. bis 7. September in Beschlag nimmt, muss das Literaturfestival „Literatur unter Bäumen“ weichen. Es findet im selben Zeitraum statt und räumt für die edlen Tropfen das Feld auf der Donauinsel. Nahe der Uferbar beim Edwin Scharff Haus wurde ein Ersatzort gefunden. „Bäume gibt‘s da auch und die Aussicht ist ja ebenfalls nicht ganz schlecht“, sagt Organisator Florian L. Arnold.
Neu-Ulm
