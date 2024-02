Neu-Ulm

Little Women: Musikschule holt den Broadway nach Neu-Ulm

Plus Mit dem Broadway-Musical "Little Women" stellte sich die Neu-Ulmer Musikschule einem ehrgeizigen Projekt. So war die Premiere im Edwin-Scharff-Haus.

Von Dagmar Hub

Wow! Musicals haben an der Neu-Ulmer Musikschule eine lange Tradition – was dazu führt, dass Darstellerinnen und Darsteller wie auch ihre Lehrer inzwischen viel Erfahrung mitbringen. Bei der Premiere des Broadway-Musicals "Little Women" wuchsen auch die erfahrenen Sängerinnen und Sänger stimmlich und schauspielerisch über sich hinaus: Was da unter der Leitung des gerade in den Ruhestand gegangenen Musikschulleiters Matthias Haacke und der Regie von Marion Weidenfeld entstand, ist klasse.

Vier Schwestern, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, beschrieb die amerikanische Schriftstellerin Louisa May Alcott in ihrem 1868 erschienenen und wohl mindestens semi-autobiografischen Roman "Little Women", der zum Welterfolg wurde, der mehrfach verfilmt wurde und der sogar als Broadway-Musical begeisterte. Alcott beschreibt das Erwachsenwerden der Schwestern in den Jahren des amerikanischen Bürgerkrieges in der ersten Hälfte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Es gibt große emotionale Momente – solche der Trauer, und solche großen inneren Glücks.

