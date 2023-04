Lkw-Fahrer folgt dem Navi und wird zum Geisterfahrer auf der B28

Auf der B28 war am frühen Morden des Karfreitag ein Geisterfahrer unterwegs. Der Lkw-Fahrer hatte auf das Navi und nicht auf die Schilder geachtet. Was den Fahrer nun erwartet.

Weil ein Lkw-Fahrer am frühen Morgen des Karfreitag seinem Navigationsgerät gefolgt ist, ist er als Falschfahrer auf der B28 unterwegs gewesen. Seinen Fehler aber hat er aber wohl schnell bemerkt.

Wie die Polizei mitteilt, hat der Fahrer sein Fahrzeug bei aufkommendem Verkehr gegen 4.50 Uhr bereits auf dem Standstreifen angehalten. Seinen Angaben zufolge habe er sich an der Auffahrt in Finningen an seinem Navigationsgerät orientiert und darum die Beschilderung nicht beachtet. Mit Unterstützung der Polizei wurde der Sattelzug von der B28 gelotst. Die Polizei wird die Geisterfahrt mit einem Bußgeld ahnden, zudem erwartet den Lkw-Fahrer ein Fahrverbot. (AZ)