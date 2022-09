Lkw-Fahrer übersieht Auto: Zehnjähriger bei Unfall auf der B10 verletzt

Nach dem Unfall war die B10 bei Neu-Ulm gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der B10 bei Neu-Ulm ist ein zehn Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah ein Lkw-Fahrer ein Auto beim Fahrstreifenwechsel. So kam es auf Höhe der Abfahrt "Breitenhof" in Fahrtrichtung Nersingen zum Zusammenprall.

Ein 61-Jähriger wollte mit seinem Gespann aus Zugfahrzeug und Sattelauflieger die Fahrspur wechseln. Dabei übersah er laut Polizei ein rechts von ihm fahrendes Auto. In Folge touchierte der Lkw mit seiner Front das Heck des Pkw. Dessen 35-jähriger Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle, sein Wagen drehte sich und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Anschließend stieß das Auto gegen die linke Seite des Sattelaufliegers.

B10-Unfall bei Neu-Ulm: Fahrzeugteile fliegen auf die Gegenfahrbahn

Durch den Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke flogen Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn und trafen das Fahrzeug einer 23-Jährigen. An diesem Pkw entstand kein Schaden. Die Frau am Steuer wurde auch nicht verletzt.

Mit im Auto des 35-jährigen Geschädigten saß sein zehnjähriger Sohn. Der klagte über Schwindel und hatte ein Hämatom am Kopf. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Auto des 35-Jährigen wurde die rechte Fahrzeugseite stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Am Sattelauflieger entstand linksseitig ein geschätzter Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurden zeitweise beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nersingen gesperrt, sodass es zu einem langen Rückstau kam. Aufgrund mehrerer unterschiedlicher Mitteilungen wurde zuerst von einer eingeklemmten Person ausgegangen, weshalb unter anderem die Feuerwehr Neu-Ulm mit einer großen Anzahl an Kräften sowie der Rettungshubschrauber an der Einsatzörtlichkeit waren. (AZ)