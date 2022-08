Lastwagen gegen Auto: Zusammenstoß im toten Winkel beim Einfädeln

Bei dichtem Verkehr will ein junger Autofahrer in Neu-Ulm auf die B10 einfädeln und kollidiert mit einem Sattelzug.

Bei stockendem Verkehr ist ein junger Autofahrer mit einem Lastwagen kollidiert. Laut Polizei war der 21-Jährige am Freitag kurz nach der Mittagszeit an der Anschlussstelle Neu-Ulm-Mitte auf die B10 in Richtung Ulm eingefahren. Da der dichte Verkehr immer wieder stockte, suchte er sich eine Lücke vor einem Sattelzug und fädelte sich davor ein. Er bemerkte aber nicht, dass der Lkw bereits wieder angefahren war, sodass der Sattelzug mit dem Auto kollidierte. Der Mann in der Fahrerkabine hatte den Pkw des 21-jährigen nicht sehen können, da der sich im toten Winkel des Lkw befand.

Es entstand lediglich Sachschaden. Da sich der Unfall bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten ereignete, wurde kein Bußgeldverfahren eingeleitet, wie die Polizei erklärt, sondern nur eine kostenpflichtige Verwarnung erteilt. (AZ)

