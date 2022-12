Lokale Bands im Silberwald: Wirtshaus startet neue Veranstaltungsreihe

Plus Ein engagiertes Team will im Wirtshaus Silberwald künftig alle 14 Tage regionale Bands spielen lassen. Der Anfang war schon sehr vielversprechend.

Es war schon früher schwierig für lokale Bands, eine Bühne zu finden, auf der sie auftreten konnten. Nach der Corona-Pandemie wurde es noch mal heikler, denn gerade kleinere Veranstaltungen fielen immer wieder flach. Jetzt sollen für all die regionalen Bands beim Neu-Ulmer Wirtshaus Silberwald goldene Zeiten anbrechen. Ein Team von Rock-Enthusiasten hat dort eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die nun die "Kleinen" etwas größer machen soll.