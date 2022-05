Los geht's am Montag: So läuft die Sanierung der Memminger Straße ab

Die marode Memminger Straße in Neu-Ulm wird zwischen B10 und Allgäuer Ring saniert. Die Bauarbeiten starten am Montag. Auch eine Vollsperrung ist notwendig.

Die Memminger Straße ist im Abschnitt zwischen dem Allgäuer Ring und der Europastraße ( B10) deutlich in die Jahre gekommen. Vorhandene Schäden schränken die Nutzbarkeit ein. Jetzt soll der Straßenzug saniert werden, um so die Zeit bis zur grundlegenden Erneuerung in den Jahren 2026/2027 zu überbrücken. Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag, 23. Mai.

Wie die Neu-Ulmer Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt, habe die Memminger Straße das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer bereits überschritten. Das mache sich für alle Verkehrsteilnehmer bemerkbar. Stellenweise Ausbesserungen würden inzwischen aus Sicht der Verwaltung keinen Sinn mehr machen. Daher habe sich der Bauausschuss in seiner Sitzung im März, zur kurzfristigen Verbesserung der Situation für eine provisorische großflächige Sanierung ausgesprochen.

Die Bauarbeiten werden in zwei Phasen erfolgen. Phase eins startet am Montag, 23. Mai und geht bis Freitag, 3. Juni. In dieser Zeit ist der Straßenabschnitt zwischen der B10 und dem Allgäuer Ring in beide Richtungen befahrbar. Es erfolgen punktuelle Sanierungsarbeiten, beispielsweise von Bordsteinen und Hydranten. Anliegende Grundstücke sind grundsätzlich erreichbar. Je nach Stand der Arbeiten ist eine kurzfristige Behinderung möglich. Auch die Innenstadt und die Geschäfte in der Innenstadt sind durchgängig erreichbar.

Nächtliche Vollsperrung der Memminger Straße kommt Mitte Juni

Für Bauphase zwei ist von Dienstag bis Samstag, 7. bis 11. Juni, eine nächtliche Vollsperrung notwendig. Diese beginnt abends um 20.30 Uhr und endet jeweils am darauffolgenden Morgen um 6 Uhr. In dieser Zeit werden Fräs- und Asphaltarbeiten getätigt und die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Eine Zufahrt in die anliegenden Grundstücke ist währenddessen nur in Notfällen möglich.

Als Umfahrung wird die Strecke Europastraße – Wiblinger Straße – Ringstraße empfohlen. Die Arbeiten der zweiten Bauphase sind witterungsabhängig. Höhere Nachttemperaturen können zu einer Verlängerung der Auskühlzeit in die Morgenstunden hinein führen. Bei Regen müssen die Nachtarbeitstermine verschoben werden. Absehbare Änderungen sollen vorab mitgeteilt werden, heißt es. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 325.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Die Stadtverwaltung bittet alle Anliegerinnen und Anlieger sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Behinderungen. Alle Beteiligten sind bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Verkehrskundige Autofahrer werden gebeten, den Baustellenbereich zu meiden oder zu umfahren. (AZ)