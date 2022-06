Betrunkener bedroht und beleidigt Polizeibeamte am Badesee

Erst gerät er mit Badegästen am Ludwigsfelder Baggersee in Streit, dann bedroht und beleidigt er Polizeibeamte: Nun wird gegen einen 39-Jährigen ermittelt.

Die Neu-Ulmer Polizei hat einen amtsbekannten 39-Jährigen am Donnerstagnachmittag für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. Zuvor soll der Mann den Angaben zufolge erst mehrmals mit Badegästen am Ludwigsfelder Baggersee in Streit geraten sein und dann eine Streife bedroht und beleidigt haben.

Der aggressive, offensichtlich betrunkene Mann am Badesee in Ludwigsfeld war der Polizei gemeldet worden. Die eingesetzte Streife nahm ihn in Sicherheitsgewahrsam, um weitere Ordnungsstörungen zu unterbinden. Der Betrunkene verhielt sich auf dem Weg zur Dienststelle auch gegenüber der Streife aggressiv und bedrohte und beleidigte sie. Deswegen leiteten die Beamten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Am selben Tag soll ein etwa 18-jähriger Mann dort einem Älteren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. (AZ)