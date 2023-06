Fische aus dem Ludwigsfelder Badesee können wieder verzehrt werden

Im Mai waren rund 30 tote Karpfen am Baggersee in Ludwigsfeld gefunden worden. Jetzt gibt das Landratsamt Neu-Ulm Entwarnung.

Die Schilder mit dem Hinweis, dass vom Verzehr von Fischen aus dem Ludwigsfelder Badesee abgeraten wird, wurden wieder abgebaut. Das teilte der öffentliche Gesundheitsdienst in Abstimmung mit dem Veterinärdienst am Landratsamt Neu-Ulm mit. Nachdem auch die weiteren Untersuchungsergebnisse keine Auffälligkeiten gezeigt hätten, werde davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verenden der Karpfen Mitte Mai wie bereits vermutet um eine natürliche Ursache handelte.

Das Badeverbot am Ludwigsfelder Badesee wurde am 19. Mai aufgehoben

So könne es gerade bei älteren Fischen dazu kommen, dass sie durch den Winter erschöpft seien und deshalb beim Übergang von der Winterruhe in die Aktivitätsphase im Frühjahr nicht mehr genügend Reserven hätten und dann verendeten, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Neu-Ulm.

Das vorübergehende Badeverbot im Ludwigsfelder Badesee war bereits am 19. Mai aufgehoben worden. (AZ)