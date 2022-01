Neu-Ulm

Bauen in Neu-Ulm: In Ludwigsfeld darf jetzt dichter gebaut werden

Der zuständige Ausschuss hat einen Bebauungsplan für das Gebiet "Beim Amsel- und Zeisigweg" in Ludwigsfeld beschlossen.

Plus Der Bebauungsplan "Beim Amsel- und Zeisigweg" ermöglicht auch Mehrfamilienhäuser. Der Charakter des Viertels soll dennoch erhalten bleiben.

Von Michael Ruddigkeit

Der Trend zur Verdichtung in Neu-Ulm hält an. Mit dem Bebauungsplan "Beim Amsel- und Zeisigweg" hat die Stadt jetzt auch in Ludwigsfeld den nächsten Schritt getan. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich dagegen gewehrt, dass ihr "grünes Wohnviertel" durch eine zu dichte Bebauung seinen Charakter verliert.

