In Ludwigsfeld entsteht eine Tagespflege für Seniorinnen und Senioren

Das Ehepaar Sandra und Harald Süßmuth vor der schmalen Seite des Hauses, das gerade renoviert wird und in dem im Erdgeschoss die Tagespflege Ludwigsfeld untergebracht wird. Links erfolgt noch ein Anbau. Auf dem Plakat am Zaun ist zu sehen, wie das Gebäude einmal aussehen wird.

Plus Sandra und Harald Süßmuth schaffen in dem Neu-Ulmer Stadtteil ein neues Angebot. Was dort alles geplant ist.

Von Stefan Kümmritz

Ein mächtiger Baukran am Ludwigsfelder Haus Zeisigweg 9 zeigt an: Hier wird gearbeitet. Am Bauzaun hängt ein Banner mit dem Bild des Hauses, wie es aussehen wird, wenn die Maßnahmen beendet sind. Darüber ist zu lesen: "Tagespflege Ludwigsfeld. Eröffnung im Sommer 2022." Das sind nur noch ein paar Monate, aber Bauherr Harald Süßmuth, ein Bauingenieur, meint: "Das ist ambitioniert, aber sicher machbar. Vorausgesetzt, es gibt keine erheblichen Lieferengpässe, sodass die Handwerker nicht wie geplant vorankommen. Ich bin jedoch optimistisch. Bisher läuft alles gut." Kernstück des bald noch durch einen Anbau erweiterten Hauses ist das Erdgeschoss, in dem Harald Süßmuths Frau Sandra eine Tagespflege speziell für Senioren eröffnen wird.

