Vandalismus-Serie in Ludwigsfeld: 57-Jährige soll Fahrzeuge beschädigt haben

In einer Tiefgarage in Ludwigsfeld soll eine Anwohnerin mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. In einem Fall wurde mit Klarlack ein Hakenkreuz auf der Heckscheibe angebracht.

Eine 57-Jährige soll in einer Tiefgarage im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld mehrere Autos beschädigt und so einen Schaden von über 30.000 Euro angerichtet haben. Das hätten umfangreiche und langandauernde Ermittlungen der Polizei ergeben, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

Seit November des vergangenen Jahres bis Anfang März diesen Jahres sei es zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in jener Tiefgarage gekommen. Im Tatzeitraum seien insgesamt zehn Fahrzeuge, überwiegend Pkw, aber auch Motorräder und Motorroller, beschädigt worden. Die Fahrzeuge wurden zerkratzt und teilweise auch mit einer Flüssigkeit übergossen. Bei dieser handelte es sich vermutlich um Klarlack. In einem Fall wurde bei einem Auto mittels Klarlack ein Hakenkreuz an der Heckscheibe angebracht.

Manche Fahrzeuge sollen über die Monate auch mehrfach beschädigt worden sein. Die Tiefgarage sei nicht öffentlich zugänglich. Nur über gewisse Sicherheitsmaßnahmen habe ein bestimmter Personenkreis Zugang.

Die Neu-Ulmer Polizei habe daher umfangreiche und langandauernde Ermittlungen geführt, die nun zum Ergreifung der mutmaßlichen Täterin geführt haben sollen: Eine 57-jährige Anwohnerin sei auf frischer Tat ertappt und identifiziert worden, heißt es. Sie bestreite jedoch ihre Tatbeteiligung und möchte auch keine Angaben zu ihrem Motiv machen. (AZ)