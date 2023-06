Erotikmesse Lustrausch in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena

Die Erotikbranche trifft sich in Neu-Ulm. Die Messe Lustrausch kommt samt separat abgetrenntem „Lustcenter“ in die Ratiopharm-Arena.

Drei Tage Lustrausch in Neu-Ulm: Am Freitag, Samstag, Sonntag, (30. Juni, 1. Juli, 2. Juli) trifft sich die Erotikbranche und bietet ein breites Angebot feil.

Die österreichischen Veranstalter der "Erotikmesse für mehr Sinnlichkeit" werben mit einem bunten Rahmenprogramm. Auf der großen Showbühne soll es ein stündlich wechselndes Programm geben. Weiter geht's im separat abgetrennten „Lustcenter“. Hier können laut Werbetext "in entspannter Atmosphäre" Livestrips und Duo-Shows genossen werden. Auch für die weiblichen Besucher sei etwas geboten. Auf einer separaten Bühne sollen hier männliche Stripper die Herzen höherschlagen lassen. Von sinnlichen "Burlesque Shows" über "Kinky Erotik" bis hin zu "50 Shades of Grey" – an diesem Wochenende sei für jeden etwas geboten.

Lustrausch, Messe in Neu-Ulm

Geöffnet ist der "Lustrausch" am Freitag, 30. Juni, von 16 bis 0.00 Uhr, am Samstag, 1. Juli, von 14 bis 1.00 und am Sonntag, 2. Juli von 14 bis 21 Uhr. Eintritt im Vorverkauf ab 26 Euro. (AZ)