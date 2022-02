Männer wollen Taxi in Neu-Ulm nicht zahlen: Einer will vors Polizeirevier pinkeln

33 Euro hätte die Fahrt mit dem Taxi gekostet. Am Ende machte es 1000 Euro und einen längeren Aufenthalt bei der Neu-Ulmer Polizei in Gewahrsam.

Drei Männer im Alter zwischen 38 und 61 Jahren haben die Neu-Ulmer Polizei am frühen Mittwochmorgen gewaltig beschäftigt. Einer wollte wohl gar auf die Treppenstufen vor der Dienststelle pinkeln. Doch der Reihe nach.

Wie die Polizei mitteilt, hätten sich die drei Männer von einem Taxi aus der Ulmer Weststadt zu ihrer Unterkunft nach Neu-Ulm fahren lassen. Als es um die Bezahlung für die Fahrt ging, wollten die drei Fahrgäste den fälligen Betrag in Höhe von 33 Euro nicht bezahlen. Ihnen schien dieses Entgelt zu hoch, heißt es.

Polizisten wollten in Neu-Ulm die Personalien der Männer aufnehmen

Der Taxifahrer verständigte daraufhin die Neu-Ulmer Polizei. Die Beamten konnten alle antreffen. Aufgrund des geschilderten Sachverhalts sollten die Personalien der Fahrgäste erhoben werden, um eventuell eine nachträgliche Rechnungstellung zu ermöglichen.

Dabei hätten sich die drei Fahrgäste jedoch äußerst aggressiv verhalten. Sie sollen die Herausgabe ihrer Personaldokumente verweigert haben und wurden daher zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle mitgenommen.

Während der Fahrt dorthin sei einer der Beamten durch einen Beteiligten massiv beleidigt worden. Es soll sich dabei um einen 41-Jährigen aus Österreich handeln. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro an.

61-Jähriger soll Dienstbetrieb bei der Polizei massiv gestört haben

Währenddessen konnten die Personalien seines 61-jährigen Begleiters erhoben werden. Er konnte dadurch einige Zeit früher aus dem Gewahrsam entlassen werden. Er soll sich jedoch geweigert haben zu gehen. Dabei soll er sich aggressiv und uneinsichtig verhalten haben. Der 61-Jährige soll den Dienstbetrieb massiv gestört haben.

Letztlich habe man ihn aus der Dienststelle schieben müssen, wie die Polizei mitteilt. Vor dem Gebäude habe er daraufhin auf die Treppe urinieren wollen. Wegen seines weiteren aggressiven Verhaltens wurde er erneut in Gewahrsam genommen, bis er sich beruhigt hatte. (AZ)