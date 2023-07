Männer wollen Wespen im Rollladenkasten ausräuchern: Feuerwehr muss anrücken

Das ging schief: Mit einem rauchenden Blatt Papier wollten zwei Bewohner in Neu-Ulm Wespen vertreiben. Am Ende kommt die Feuerwehr und muss löschen.

Zwei Männer haben am Donnerstagabend in Neu-Ulm versucht mit einem rauchenden Blatt Papier Wespen aus einem Rollladenkasten zu vertreiben. Das klappte aber nicht so wie erhofft. Die Feuerwehr musste anrücken. Die Polizei leitete gegen die beiden Männer gleich zwei Verfahren ein.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Wespen in einem Rollladenkasten an einem Fenster vor einem Balkon in der Gartenstraße eingenistet. Zwei Bewohner der betreffenden Wohnung wollten mit dem rauchenden Blatt Papier die Wespen ausräuchern und so vertreiben. Dieser Versuch aber blieb erfolglos. Vielmehr begann der Rollladenkasten selbst zu glimmen an.

Die beiden 24 und 32 Jahre alten Männer verständigen daraufhin die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm konnten den glimmenden Rollladenkasten schnell löschen. Zu einer Flammenbildung sei es nicht gekommen, so die Polizei.

Es entstand ein Schmorschaden, der auf einige hundert Euro geschätzt wird. Gegen die beiden Bewohner leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Brandverordnung sowie nach dem Naturschutzgesetz ein, da Wespen besonders geschützt sind. (AZ)