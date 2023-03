Männerchöre feiern in Senden ihr erstes Jahrhundert

Plus Vor 101 Jahren wurde die Chorgemeinschaft Ulmer Winkel gegründet. Das Jubiläumskonzert zum Hundertsten kann erst jetzt im Bürgerhaus Senden nachgeholt werden.

Die Corona-Pandemie hat auch das Leben der Chorgemeinschaften ordentlich durcheinandergewirbelt. Nicht nur, dass fast drei Jahre lang keine regulären Konzerte stattfinden konnten – Jubiläen und Feiern mussten auf die lange Bank geschoben werden. So auch bei der Chorgemeinschaft Ulmer Winkel, die eigentlich 2022 ihr 100-jähriges Bestehen begangen hätte. Die Unsicherheit über die Pandemielage und deren Bestimmungen verschob die Jubiläumsfeierlichkeiten in dieses Jahr. Am Freitag, 31. März, um 19 Uhr begeht die am 5. März 1922 in Burlafingen gegründete Gemeinschaft aus Chören ihren 100. Geburtstag mit einem Festkonzert im Sendener Bürgerhaus.

Im Gründungsprotokoll liest man: "Im Frühjahr 1921 ist vom Gesangverein Burlafingen die Bildung einer Interessengemeinschaft für Gesangvereine im 'Ulmer Winkel' angeregt worden. Erst am 5. März 1922 versammelten sich dann die Vertreter der Gesangvereine von Burlafingen, Holzheim, Holzschwang, Nersingen, Pfuhl (2x), Reutti-Jedelhausen, Steinheim und Thalfingen, in der Bahnhofrestauration in Burlafingen, zur Gründung des kleinen Landgaues 'Ulmer Winkel'". Schon im 16. und 17. Jahrhundert bauten sich Ulmer Adelsfamilien südlich der Donau ihre kleinen Landschlösschen, die in der wärmeren Jahreszeit der Freizeit und Erholung dienten. Die einst ulmischen Dörfer wie beispielsweise Holzschwang, Hausen, Pfuhl, Reutti, Steinheim und Tiefenbach bilden den sogenannten "Ulmer Winkel" und haben ihren ländlichen Reiz weitgehend erhalten. Erhalten haben sich, durch ein reichlich wechselvolles Jahrhundert, auch die Männergesangvereine aus diesem Gebiet. Wenn es, neben der überstandenen Pandemie, beim Jubiläumskonzert zusätzlich noch etwas zu feiern gibt, dann auch das: Dass die Männergesangsvereine nach einem drastischen Knick vor rund 20 Jahren wieder Mitglieder hinzugewinnen.

Für die Chöre gibt es wieder Licht am Horizont

Günter Geyer, Vorsitzender der Chorgemeinschaft Ulmer Winkel und auch der Chorgemeinschaft "Sängertreu-Frohsinn Neu-Ulm", sieht Licht am Horizont. Zwar habe es in Baden-Württemberg vor 20 Jahren noch 1200 Männergesangsvereine und 100 Jugendchöre (für das männliche Geschlecht) gegeben, während es heute nur noch 600 sind. In gleicher Zeit aber ist die Zahl der Jugendchöre auf 600 gestiegen. Ein Grund für den wachsenden Zulauf sieht Geyer im angepassten Repertoire. Natürlich singe man, wie auch das Festprogramm zeigt, weiterhin klassisches Liedgut oder das in der Gründungserklärung besonders herausgehobene "deutsche Lied"; aber auch Broadway-Hits, Schlager und Bearbeitungen von Popsongs stehen heutzutage auf den Liedzetteln der Chöre.

Deren Zusammenhalt war gerade in den letzten Jahren gefragt: "Wir konnten kaum proben, vieles war nur noch mittels Telefon zu besprechen", erinnert sich Geyer. Für das aktuelle Konzert habe man vor zwei Monaten konkrete Planungen aufgenommen; das erste Mal seit Beginn der Corona-Zeit, dass man die Vor- und Probenarbeiten nicht habe abbrechen müssen. 2020 sei es, durch die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen, zur Konzertabsage am Tag vor der Aufführung gekommen. Das sei, erinnert sich Geyer, ein "ganz bitterer Augenblick" gewesen.

Acht Chöre mit Musik aus mehreren Jahrhunderten

Am Jubiläumsabend werden in Senden – übrigens bei freiem Eintritt – acht Chöre aus dem Ulmer Winkel dabei sein: Vocapella Gerlenhofen, MGV Holzheim, Chorgemeinschaft Holzschwang, CG Ludwigsfeld, CG Sängertreu-Frohsinn Neu-Ulm, CG Roth-Berg, CG Sängertreu Senden und der Sängerbund Steinheim. Der Blick auf das avisierte Programm zeigt reiche Abwechslung: Udo Jürgens findet sich neben den Broadway-Hits der Sherman-Brothers, Kunstlieder von Mozart und Beethoven in Nachbarschaft zu Paul Simons gefühlvollem Pop-Klassiker "Sound of Silence". Den Abschluss wird eine "Überraschung" bilden, von der Günter Geyer nur so viel verraten mag: "Da werden alle Chöre etwas gemeinsam miteinander aufführen." Man freue sich auf viele Gäste, erklärt Geyer, und man hoffe auch, Neugier bei jungen Leuten zu wecken. Denn wie alle Vereine treiben auch die Chöre des Ulmer Winkels Nachwuchssorgen um. Und wie ließe sich besser zeigen, dass das gemeinschaftliche Singen keine Sache von gestern ist, als bei einem solchen Konzertabend, an dem jeder Gesangsverein drei Lieder zum Besten gibt.

Lesen Sie dazu auch

Info: Einlass ist ab 18.30 Uhr, ein Bar-Bereich lädt zum Verweilen in der Pause und nach dem Konzert ein. Nach allen ausgestandenen Corona-Auflagen ist nun wieder, wie es im Gründungsjahr 1922 heißt, ein "gemütliches und ungezwungenes Gausängerfest" zu erleben.