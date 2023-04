Neu-Ulm

Eierbags "made in Neu-Ulm": Männerunterhosen mit besonderem Sitz

Eierbags "Made in Neu-Ulm": Agnes Fronczak, die hauptberuflich bei Zimmer Medizintechnik arbeitet, in ihrer kleinen Manufaktur in Neu-Ulm-Hausen.

Plus Im Neu-Ulmer Ortsteil Hausen wird in einer kleinen Manufaktur Unterwäsche produziert, die sich nicht nur des Namens wegen von der Masse unterscheidet.

Von Oliver Helmstädter

Mit dem Namen Eierbags ist dem Produkt Unterhose Aufmerksamkeit sicher, die ihm sonst eher selten zuteil wird. Die Frau dahinter weiß, dass sie mit dem sehr umgangssprachlichen Ausdruck für den Hodensack in Kombination mit Wäsche auffällt. "Ich habe Monate über einem Namen gebrütet", sagt Agnieszka Fronczak. Doch sie bekomme fast nur positive Rückmeldungen für einen Namen, der einem morgens an der Schublade schon ein Lächeln auf den Mund zaubere. Doch der 31-Jährigen geht es nicht um schlüpfrige Aufmerksamkeit. Sondern um Unterhosen, die einen neuen Qualitätsstandard setzen sollen.

Eierbags "Made in Neu-Ulm" sind entstanden, weil Bedarf da war

Am Anfang war der schiere Bedarf: "Männerunterwäsche hat oft eine miserable Qualität." Dies habe ihr Mann Kamil schon vor Jahren beklagt, und es sei ihr persönlich auch beim Entleeren der Waschmaschine aufgefallen: ausgeleiert bereits nach wenigen Wäschen. Und in Bioqualität gebe der Markt zudem kaum etwas her. Und so griff die im polnischen Zabrze geborene Neu-Ulmerin zu Nadel und Faden. Seit dem 13. Lebensjahr sei ihr das Nähen sehr vertraut.

