Neu-Ulm

vor 40 Min.

Maibaum an der Donauklinik Neu-Ulm: Beschäftigte wollen Zeichen setzen

Plus Eine solche Aktion gab es an der Donauklinik noch nie, sagen Beschäftigte, die seit 30 Jahren schon dort arbeiten. Dahinter steckt eine Botschaft – nach innen und außen.

Von Michael Kroha

Er ist 12,5 Meter lang und ragt hoch hinaus – gut sichtbar platziert am Eingangsbereich der Donauklinik Neu-Ulm. Patientinnen und Patienten, Passanten und vor allem Beschäftigten ist er gleich aufgefallen. Um 5 Uhr morgens, pünktlich zum 1. Mai und rechtzeitig zum Frühdienst wurde die Birke aufgestellt. Die Tradition des Maibaumaufstellens reicht bis ins Mittelalter zurück. Der bunt geschmückte Baum symbolisiert das Leben und die Fruchtbarkeit. Im Fall der Donauklinik steckt aber noch eine andere Botschaft dahinter – eine Botschaft nach innen und nach außen.

Auf dem angebrachten Schild ist folgender Text zu lesen: "Dieser Baum wurde aufgestellt, damit uns'ren Kollegen die Stimmung erhellt! Nach so vielen negativen Zeitungsnachrichten, wird es mal Zeit unsere Meinung zu berichten! Wir alle zusammen geben täglich unser Bestes und wenn ihr's nicht glaubt, dann kommt und testet es! Wir lieben unsere Arbeit und unser Schaffen, das kann uns keiner so schnell madig machen. Auch ihr nicht, ihr zahlreichen Schreiberlinge, lasst uns in Ruhe, wir regeln die Dinge! Wir wollen nur unsere Patienten versorgen, die sind uns wichtig, heute und morgen! Uns großer Dank geht an alle Mitarbeiter! Bleibt bei der Stange, es geht weiter! Ganz herzliche Grüße, Eure Bereichsleitungen"

