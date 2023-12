Mangelnde Hygiene: Speisebetrieb in Neu-Ulmer Gaststätte untersagt

Ordnungsamt und Polizei haben in der Neu-Ulmer Innenstadt mehrere Gaststätten überprüft. Während der Kontrollaktion kam es auch zu einer Schlägerei.

Das Ordnungsamt der Stadt Neu-Ulm und die Polizeiinspektion Neu-Ulm haben am Wochenende mehrere Gaststätten im Innenstadtbereich kontrolliert. Im Fokus standen bei der Aktion in der Nacht von Samstag auf Sonntag Lokale, die aufgrund von eigenen Erkenntnissen und Hinweisen im Verdacht standen gegen geltende gesetzliche Bestimmungen zu verstoßen. Insgesamt wurden neun Gaststätten überprüft. In einem Fall wurde daraufhin der Speisebetrieb untersagt.

In vier Gaststätten wurde nach Angaben der Polizei das Rauchverbot in Innenräumen missachtet. In einem Lokal sei sogar eine separate Raucher-Lounge eingerichtet worden, in der mehrere Personen vor übervollen Aschenbechern beim Rauchen angetroffen wurden. Zudem sei die Notbeleuchtung der Rettungswege defekt gewesen, heißt es. Gegen den Betreiber, der erkennbar alkoholisiert gewesen sein soll, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

In drei Fällen seien die Rettungs- und Fluchtwege für mögliche Notfälle durch abgestellte Getränkekisten oder Lagergut blockiert gewesen. Auch einige Feuerlöscher seien beanstandet worden, die auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden müssen.

Schließung einer Gaststätte wegen mangelnder Hygiene

Aufgrund von mangelnder Sauberkeit und Hygiene im Küchenbereich wurde einer Gaststätte der Speisebetrieb bis auf Weiteres untersagt, teilt die Polizei mit. Die Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes werde über den Sachverhalt unterrichtet. Nach Angaben der Stadt Neu-Ulm seien eine extrem verschmutzte Küche und verdorbene Lebensmittel festgestellt worden. Erst, wenn sich die Zustände dort gebessert hätten, könne der Speisebetrieb wieder aufgenommen werden. Um welches Lokal es sich handelt, wird nicht gesagt.

Während der Kontrollaktion musste die Polizei nach eigenen Angaben eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Marienstraße schlichten. Am Dienstag war demnach zunächst mitgeteilt worden, dass ein Türsteher einem Besucher mit der Faust gegen das rechte Auge geschlagen und ein deutlich sichtbares Hämatom verursacht haben soll. Die Gründe für die Auseinandersetzung aber seien noch Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

Was über die Schlägerei während der Gaststättenkontrolle in Neu-Ulm bekannt ist

Am Mittwoch dann ergänzt die Polizei ihre Angaben: Demnach wollte ein 28-Jähriger in eine Bar, was ihm aber aufgrund seiner Alkoholisierung vom dortigen Sicherheitsmitarbeiter verwehrt wurde. Im Fortgang sei es nach Angaben beider Beteiligten zu einer Rangelei gekommen. Der Gast habe bei der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei ein Hämatom am Auge gezeigt sowie eine leichte Knieverletzung. Ob er sich die Verletzungen aber tatsächlich bei der Auseinandersetzung zugezogen hat, sei Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Während des Vorfalles habe eine unbeteiligte Zeugin den Radweg entlang der Bar benutzt. Zudem sei eine Streifenbesatzung unweit des Tatorts von einem unbekannten Zeugen auf den Vorfall angesprochen worden. Beide Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ/krom)