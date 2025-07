Mann attackiert Klinikpersonal und wirft mit Urin gefüllte Flasche

Ein 52-Jähriger soll am Dienstagvormittag in einem Klinikum in Neu-Ulm Personal angegriffen haben. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und seinen Angehörigen übergeben.

Gegen 11 Uhr wurde der Polizei eine aggressive Person in der Klinik gemeldet. Der Mann war zuvor aufgrund einer starken Alkoholisierung eingeliefert worden. Während des Aufenthalts soll er sich zunehmend aggressiv gegenüber dem medizinischen Personal verhalten haben. Weil er nicht in der Lage war, selbstständig eine Toilette aufzusuchen, wurde ihm zur Notversorgung eine Flasche übergeben. Daraufhin soll er die mit Urin gefüllte Flasche in Richtung einer 28-jährigen Klinikmitarbeiterin geworfen haben. Zudem versuchte der Mann, einem 40-jährigen Arzt in das Gesicht zu schlagen und die Mitarbeiterin körperlich festzuhalten. Der Angriff konnte durch das schnelle Ausweichen des Arztes verhindert werden.

Der Mann wurde vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Gewahrsam genommen und im Anschluss an einen Angehörigen übergeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und versuchter Körperverletzung ermittelt. (AZ)