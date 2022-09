Mann aus Erotik-Klub geschubst und mit Holzstiel geschlagen

Die Polizei hat die Tatwaffe vor dem Erotik-Klub in Neu-Ulm gefunden. Doch warum es zu der Auseinandersetzung kam und wie die Täter aussehen, ist bislang nicht bekannt.

Ein 21 Jahre alter Mann sei nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag aus einem Erotik-Klub in der Neu-Ulmer Zeppelinstraße geschubst und auf der Straße mit einem Holzstiel auf den Kopf geschlagen worden. Den etwa einen Meter langen Holzstiel fand die Polizei am Tatort, die drei mutmaßlichen Täter sind auf der Flucht.

Die drei unbekannten Männer sollen den 21-Jährigen gegen 2.25 Uhr aus der Lokalität geschubst und dann vor dem Eingang geschlagen haben. Einer habe dem Opfer dabei mit dem Holzstiel auf den Kopf geschlagen. Anschließend sollen die drei Männer mit einem Auto vom Tatort geflüchtet sein, den 21-Jährigen ließen sie dort zurück.

Das Opfer wurde ärztlich behandelt, die Ermittlungen zu den möglichen Tätern wegen gefährlicher Körperverletzung laufen noch. Ein Grund oder Motiv für die Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt, auch eine Beschreibung der drei flüchtigen Männer fehlt bislang. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Auto sowie zu den flüchtigen Tätern machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. (AZ)