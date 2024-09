Mann bedroht Bewohner in Arbeiterunterkunft mit Messer

Ein 53-Jähriger soll in der Nacht zum Montag in einer Arbeiterunterkunft in Neu-Ulm einen 47-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Um sich zu wehren, soll der 47-Jährige eine Tasse geworfen haben. Beim Aufsammeln der Scherben verletzte er sich.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben kurz nach Mitternacht über den Vorfall informiert worden. Als die Beamten vor Ort mit mehreren Streifen eintrafen, sei der Streit bereits beendet gewesen. Wie ein Zeuge vor Ort geschildert habe, sollen die beiden Bewohner aus bislang ungeklärten Gründen gestritten haben. Der 53-Jährige habe im weiteren Verlauf damit gedroht, auf den 47-Jährigen einzustechen. Nachdem der eine Tasse nach seinem Kontrahenten geworfen hatte, habe dieser die Unterkunft fluchtartig verlassen.

Die Polizei fahndete nach ihm und traf den 53-Jährigen nach kurzer Zeit unweit der Unterkunft an. Ein Messer habe er nicht mehr bei sich geführt, heißt es. Gegen beide Bewohner leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Bedrohung und Nötigung ein.