Mann beleidigt und bedroht Polizisten in Neu-Ulm

Weil sich ein 31-Jähriger aggressiv verhält, rufen Beschäftigte des Jugendamts in Neu-Ulm die Polizei. Die Beamten werden bedroht und beleidigt.

Im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes für das Jugendamt im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen sind am Freitagmittag mehrere Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm beleidigt und bedroht worden. Der spätere Beschuldigte, ein 31-Jähriger, zeigte sich laut Polizei bereits am Vortag gegenüber Beschäftigten des Jugendamts äußerst aggressiv, worauf am Folgetag die Unterstützung der Polizei angefordert wurde.

Die Neu-Ulmer Polizei bringt den Mann in eine Klinik

Vor Ort verhielt sich der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten ebenfalls aggressiv und uneinsichtig, was in diversen Beleidigungen und Bedrohungen mündete. Der Mann wurde in der Folge erst auf die hiesige Dienststelle und anschließend, aufgrund anderweitiger Äußerungen, in eine Fachklinik gebracht. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen der Beleidigungen und Drohungen. (AZ)