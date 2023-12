Mann bleibt in Aufzug am Bahnhof stecken und setzt Notruf ab

Am Neu-Ulmer Bahnhof kommt ein 23-Jähriger nicht mehr aus dem Aufzug heraus. Die Feuerwehr befreit ihn aus seiner misslichen Lage.

Im Aufzug stecken geblieben ist ein 23-jähriger Mann am Mittwochabend am Neu-Ulmer Bahnhof. Wie die Polizei mitteilt, funktionierte der Notknopf in der Kabine nicht. Deshalb wählte der Mann den Notruf. Die Feuerwehr Neu-Ulm schritt zur Tat und hebelte die Tür des Fahrstuhls auf. So konnte der Mann unbeschadet befreit werden. Am Aufzug entstand hierbei kein Sachschaden, so die Polizei. (AZ)