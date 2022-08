Mann droht mit Beil: Streit unter Kleingärtnern eskaliert

Weil ein Mann bei der Rasenbewässerung in den Nachbargarten spitzt, kommt es zu einem Streit. Der eskaliert. Es wird sogar ein Beil gezückt.

In Neu-Ulm ist am Mittwochabend ein Streit in einer Kleingartenanlage in der Wiblinger Allee eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, drohte dabei auch ein Beteiligter mit einem Beil. Verletzt wurde jedoch niemand.

Gegen 19.35 Uhr habe demnach ein 66-Jähriger bei der Rasenbewässerung in den Nachbargarten gespritzt. Der davon betroffene 56-jährige Gartenbesitzer soll daraufhin die Konfrontation gesucht haben und über den Zaun geklettert sein. Der 66-Jährige soll den aufgebrachten Nachbarn dann mehrmals aufgefordert haben, seinen Garten wieder zu verlassen. Was dieser jedoch nicht getan haben soll, wie es im Polizeibericht heißt.

Daraufhin soll der 66-Jährige den 56-Jährigen beleidigt haben. Ein weiterer Gartenbesitzer soll dann dem 66-Jährigen mit einem Beil zur Hilfe gekommen sein. Er habe eine Stoßbewegung gegenüber dem 56-jährigen "Eindringling" ausgeführt und ihn bedroht, heißt es.

Gegen den 56-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Der 66-Jährige wurde wegen Beleidigung angezeigt. Gegen den 67-Jährigen, der mit dem Beil hantierte, wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (AZ)