Neu-Ulm: Mann droht mit Messer: Zwei Polizisten bei Einsatz in Neu-Ulm verletzt

Neu-Ulm

Mann droht mit Messer: Zwei Polizisten bei Einsatz in Neu-Ulm verletzt

Auf eine Ansprache durch die Polizei habe der Mann zunächst nicht reagiert. Jetzt werden Zeugen des Vorfalls gesucht.
    Bei einem Einsatz in der Industriestraße in Neu-Ulm sind zwei Polizisten verletzt worden. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Einsatz in Neu-Ulm sind zwei Polizeibeamte verletzt worden. Ein 26-Jähriger, der zuvor eine unbekannte Person mit einem Messer bedroht haben soll, leistete erheblichen Widerstand. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

    Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, in der Industriestraße. Zeugen wurden auf den Streit zwischen dem 26-Jährigen und der unbekannten Person aufmerksam und verständigten umgehend den Notruf. Als die Polizei vor Ort eintraf, habe der Aggressor zunächst nicht auf eine Ansprache reagiert, weshalb Pfefferspray eingesetzt wurde. Der Mann sei daraufhin zu Boden gegangen und konnte gefesselt werden. Hierbei soll er aber erheblichen Widerstand geleistet haben, wodurch zwei Beamte leicht verletzt wurden.

    Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 26-Jährige in eine psychosomatische Klinik gebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

