Mann entblößt sich am Donauufer und verschreckt Joggerin

Eine Joggerin läuft an der Donau entlang, als sie plötzlich sieht, wie ein Mann öffentlich masturbiert. Die Polizei ist eingeschaltet und sucht nach dem Mann.

Am Neu-Ulmer Donauufer hat sich am Mittwochabend ein Mann entblößt und soll "sexuelle Handlungen an sich selbst" vorgenommen haben, wie die Polizei mitteilt. Gegen 18.30 Uhr soll sich eine Frau bei der Polizei gemeldet haben, wonach sich ein Mann am Donauufer entblößt zeigte und wohl öffentlich masturbierte. Die Joggerin vermutet, dass der Mann etwa 40 Jahre alt war und bei der Handlung ein grünes T-Shirt und eine Jacke darüber trug.

Die Polizei schickte umgehend eine Streife an das Donauufer, allerdings konnten die Polizisten den Mann nicht mehr finden. Wer hat den Mann gesehen? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/80130. (AZ).