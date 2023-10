Mann erleidet Schnittverletzungen bei Streit vor Neu-Ulmer Gaststätte

Vor einer Gaststätte in der Neu-Ulmer Innenstadt kommt es zu einem Streit. Dabei kommt eine beschädigte Flasche zum Einsatz. Der verletzte Mann fällt der Polizei erst Stunden später auf.

Bei einem Streit am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in der Neu-Ulmer Blumenstraße hat ein 35-Jähriger Schnittverletzungen am Oberarm erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die ihm von einem 33-Jährigen zugefügt, der mit einer beschädigten Flasche "hantierte".

Die Polizei traf den verletzten 35-Jährigen am Sonntag gegen 13 Uhr in der Neu-Ulmer Innenstadt an, als Beamten eigentlich wegen des Fußballspieles SSV Ulm gegen Dynamo Dresden im Einsatz waren. Bei dem Mann wurden auffällige Schnittverletzungen im Bereich des Oberarmes festgestellt.

Im Laufe der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der 35-Jährige mehrere Stunden zuvor, gegen 2.30 Uhr, in ener Gaststätte in der Neu-Ulmer Blumenstraße mit einem 33-Jährigen in einen Streit geraten war. Im Verlauf des Streites sollen sich die beiden Männer vor das Lokal begeben haben, wobei der 33-Jährige mit einer beschädigten Flasche in Richtung des 35-Jährigen "hantierte" und diesen dadurch verletzte.

Im Rahmen der Anzeigenbearbeitung durchsuchten die Beamten den Mann und fanden eine kleine Menge Cannabis, die anschließend sichergestellt wurde. Gegen 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, gegen den 35-Jährigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)