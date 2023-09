Mann geht im Pfuhler See unter: Rettungseinsatz für die Wasserwacht

Der Mann drohte im Pfuhler Baggersee zu ertrinken. Die Wasserwacht konnte den Schwimmer aber noch retten.

Kräfte der Wasserwacht Neu-Ulm haben am Sonntag einem Mann im Pfuhler Baggersee mutmaßlich das Leben gerettet. Der Schwimmer drohte offenbar zu ertrinken.

Der Einsatz erfolgte gleich zu Beginn des Wachtages am Pfuhler See, wie die Wasserwacht auf Facebook mitteilt. Bei der Überprüfungsfahrt mit dem Motorrettungsboot wurde die Truppe auf einen Schwimmer aufmerksam, der wohl von seinen Kräften verlassen wurde. Er habe um Hilfe schrien und drohte zu ertrinken.

Die Bootsbesatzung habe sich sofort auf den Weg zu der Person gemacht und konnte sie gerade noch erreichen, bevor sie erneut unterging. Die Person wurde auf das Boot geholt und zur medizinischen Weiterbehandlung in den Sanitätsraum gebracht. Da der Patient mehrfach unter Wasser gewesen war, wurde er vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die Wasserwacht Neu-Ulm ist am vergangenen Wochenende die diesjährige Wachsaison an den Seen in Pfuhl und Ludwigsfeld zu Ende gegangen. Sie gilt als "eine der einsatzreichsten Wachsaisons in die jüngere Ortsgruppengeschichte". Am Samstag feierten die ehrenamtlichen Rettungskräfte ein Wachabschlussfest. (AZ)

