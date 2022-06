Neu-Ulm

15:21 Uhr

Mann geht mit faustgroßem Stein auf Mitbewohner los

Zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft Im Starkfeld in Neu-Ulm geraten in Streit, einer will mit einem Stein zuschlagen. Der Sicherheitsdienst greift ein.

Am Mittwochabend ist es nach Angaben der Polizei an einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Im Starkfeld in Neu-Ulm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen, ein Mann wollte dabei mit einem faustgroßen Stein zuschlagen. Der Sicherheitsdienst trennte die Männer. Ein 34-Jähriger beschimpfte aus bislang unbekanntem Grund seinen 18-jährigen Mitbewohner, nahm sich im weiteren Verlauf einen faustgroßen Stein aus dem Kiesbett und wollte mit diesem auf den Jüngeren einschlagen. Der 18-Jährige konnte den Schlag abwehren, zog sich hierbei jedoch eine Schürfwunde am Unterarm zu. Die beiden Kontrahenten wurden durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes voneinander getrennt. Dem alkoholisierten 34-jährigen Aggressor wurde der Zutritt zur Unterkunft verweigert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)

