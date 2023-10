Mann geht zum Einkaufen – als er herauskommt, ist sein Hund weg

Erst denkt ein Neu-Ulmer Hundebesitzer, sein Yorkshire Terrier sei weggelaufen. Doch später stellt er fest, dass eine Frau den Hund mitgenommen hat.

Wegen Diebstahls seines Hundes hat ein 31-Jähriger am Freitagnachmittag Anzeige bei der Neu-Ulmer Polizei erstattet. Die Tat hatte sich bereits am Dienstag, 26. September, gegen 15 Uhr ereignet.

Eine Frau hat den Hund vor dem Supermarkt in Neu-Ulm mitgenommen

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 31-Jährige seinen Hund vor einem Verbrauchermarkt in der Krankenhausstraße in Neu-Ulm warten lassen und ging dann zum Einkaufen. Als der 31-Jährige aus dem Laden zurückkam, war der Hund verschwunden. Da dieser nicht angeleint war, ging der Besitzer zunächst davon aus, der Hund könnte davongelaufen sein. Er informierte daraufhin die Polizei Neu-Ulm über den vermeintlich entlaufenen Hund. Zum damaligen Zeitpunkt wurde der Polizei kein zugelaufener oder herrenloser Hund mitgeteilt, auch machte eine Polizeistreife in der näheren Umgebung keine Feststellungen.

Am Freitag ging der 31-Jährige nochmals zum Verbrauchermarkt, um eventuell weitere Hinweise über die Videoaufzeichnung zu bekommen. Der Mann stellte dann auf den Bildern fest, dass sein Hund zunächst vor dem Laden herumlief, bis eine weibliche Person an das Tier herantrat und es an sich nahm. Bis Freitag wurde der entwendete Hund bei keinem der umliegenden Tierheime abgegeben.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Bei dem Hund handelt es sich um einen rund zwei Kilogramm schweren, grau-braunen Yorkshire Terrier mit etwas schwarz an der Schnauze. Ob die Frau den Hund gestohlen hat oder in guter Absicht an sich nahm, ist laut Polizei derzeit nicht klar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, zu melden. (AZ)