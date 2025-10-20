Icon Menü
Neu-Ulm: Mann im Ausnahmezustand schlägt in Offenhausen gegen Autos

Mann im Ausnahmezustand schlägt in Offenhausen gegen Autos

Die Polizei kann den Mann vor Ort feststellen und ohne Gegenwehr festnehmen. Er kam im Anschluss in eine Fachklinik.
    In der Schubertstraße in Offenhausen schlug ein Mann gegen Autos.
    In der Schubertstraße in Offenhausen schlug ein Mann gegen Autos. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Ein 24-Jähriger soll am Sonntagmorgen im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen gegen geparkte Autos geschlagen haben. Hierüber hatte die Polizei mehrere Mitteilungen erhalten. Die Beamten konnten den Mann vor Ort in der Schubertstraße ohne Gegenwehr festnehmen. Der Mann habe unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden, heißt es. Sämtliche Tests aber soll er abgelehnt haben. Aufgrund des Vorfalles und des gesundheitlichen Zustandes des Mannes wurde dieser nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik untergebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)

