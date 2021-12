Mann kommt mit zwei Promille zur Polizei und fordert sein Fahrrad zurück

Ein Betrunkener kommt in Neu-Ulm zur Wache und will sein Fahrrad abholen. Als ihm dies verweigert wird, steigt er kurzerhand auf ein anders Rad und fährt los.

Offenbar unbelehrbar war ein Fahrradfahrer, den die Polizei in Neu-Ulm betrunken auf dem Rad erwischt hat. Am Mittwochmorgen kam der 36-Jährige zur Polizeiinspektion und forderte die Herausgabe seines Fahrrades, welches Beamte ihm am Tag zuvor abgenommen hatten, damit er nicht alkoholisiert weiter fährt. Da der Mann nach Alkohol roch, bot ihm der Wachbeamte einen Alkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Polizei Neu-Ulm stoppt den betrunkenen Fahrradfahrer

Aus diesem Grund händigte ihm der Beamte das sichergestellte Fahrrad nicht aus. Nach Verlassen der Dienststelle beobachteten Polizisten dann, wie der Mann auf ein anderes Fahrrad stieg und losfuhr. Der Wachbeamte rannte dem betrunkenen Radfahrer hinterher und hielt ihn an. Auch dieses Fahrrad stellten die Beamten sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Den 36-Jährigen brachten die Beamten zu Fuß zurück zur Dienststelle, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen ihn leiteten die Beamten ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)