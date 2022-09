Mann lässt Hund in der Donau schwimmen und sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Mann will seinen Hund in der Donau schwimmen lassen. Doch dann treibt das Tier durch die Strömung ab. Die Feuerwehr eilt herbei.

Ein Hund in der Donau hat in Neu-Ulm zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Hundehalter am Montagmittag seinen Labrador auf Höhe des Donaubads im Fluss schwimmen lassen.

Hierbei sei jedoch die Schwimmleine gerissen, sodass der Hund durch die Strömung abtrieb. Die Feuerwehr wurde verständigt. Mit einem Boot konnten die Einsatzkräfte das Tier aus der Donau retten und dem Halter das Tier unversehrt übergeben. (AZ)