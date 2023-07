Mann läuft nach Party an Bahngleisen entlang und wird von Zug erfasst

Ein 33-Jähriger wird nachts auf dem Heimweg in Neu-Ulm von einem Regionalexpress erfasst. Er hat Glück und erleidet nur leichte Verletzungen.

Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag von einem Zug erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatte der 33-Jährige sich in Neu-Ulm mit Freunden zum Feiern getroffen. Als die Party gegen Mitternacht beendet war und die Personen sich trennten, wählte der Mann für seinen Heimweg allerdings eine gefährliche Route: Er lief im Stadtgebiet Neu-Ulm an den Bahngleisen entlang.

Der Lokführer erleidet wegen des Bahnunfalls in Neu-Ulm einen Schock

Ein Regionalexpress, der gerade von Ulm nach Memmingen unterwegs war, erfasste den Mann trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung und Achtungspfiff. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Der Leichtsinn, der den Unfallverursacher das Leben hätte kosten können, führte glücklicherweise nur zu einer leichten Platzwunde am Kopf, die ärztlich versorgt wurde, so die Polizei.

Die circa 100 Bahnreisenden im Zug wurden durch den Unfall nicht verletzt und konnten ihre Reise nach Umstieg am nächsten Haltepunkt fortsetzen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Nach Angaben der Polizei war der 33-Jährige alkoholisiert. (AZ)