Mann liegt hilflos und nicht mehr ansprechbar vor einer Tankstelle

Hilflos lag der Mann vor einer Tankstelle in Neu-Ulm. Er kam in ein Krankenhaus und muss anschließend wohl in ein Gefängnis.

Ein erheblich alkoholisierter 60-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch im Außenbereich einer Tankstelle in Neu-Ulm gelegen. Die Polizei wurde gerufen. Der Mann kam vorerst in ein Krankenhaus, muss danach aber in ein Gefängnis. Kurz nach 2 Uhr wurde die Neu-Ulmer Polizei über den Mann informiert. Weil er nicht mehr ansprechbar war, wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen. Der Betroffene musste daraufhin zur Überwachung und Ausnüchterung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei weiter festgestellte, lag gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Diesen könnte der Betroffene zwar durch Zahlung einer ausstehenden Geldstrafe abwenden. Die Polizei geht aber davon aus, dass er nicht über die Mittel hierfür verfügt. Der 60-Jährige war somit im Krankenhaus zu bewachen, um eine Flucht zu verhindern. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wird er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)

