Mann nach Angriff in Bordell in Lebensgefahr: Verdächtiger auf der Flucht

Drei Männer erleiden bei einer Auseinandersetzung in einem Bordell in Neu-Ulm teils lebensgefährliche Verletzungen. Mindestens ein Verdächtiger ist auf der Flucht.

In einem Bordell in der Zeppelinstraße im Neu-Ulmer Industriegebiet ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 36-Jähriger erlitt nach Polizeiangaben lebensgefährliche Verletzungen. Mindestens ein Tatverdächtiger sei noch auf der Flucht, heißt es. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Gegen 1 Uhr sei die Neu-Ulmer Polizei über die integrierte Leitstelle Donau-Iller zu der körperlichen Auseinandersetzung gerufen worden. Neben dem Rettungsdienst wurden auch mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Angriff nach Bordell-Streit in Neu-Ulm: Täter gelten bislang als unbekannt

Der Grund für Auseinandersetzung war laut Polizei ein Streit "über die Dienstleistungen von Angestellten eines in der Zeppelinstraße angesiedelten Bordellbetriebs". Die Hintergründe dessen seien derzeit nicht bekannt und damit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. In der Folge sei es aber zu Angriffen gegen insgesamt drei Geschädigte durch "eine bislang noch unbekannte Täterschaft" gekommen, wie es im Polizeibericht heißt. Ob dabei auch eine Waffe wie beispielsweise ein Messer zum Einsatz kam, dazu macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Ein 36-Jähriger und ein 31-Jähriger hätten mittelschwere Verletzungen erlitten. Ein weiterer 36-jähriger Geschädigter wurde laut Polizei so schwer am Kopf verletzt, dass er nun in Lebensgefahr schwebt. Alle drei Männer kamen in eine Klinik. Sie sollen Gast in dem Bordell gewesen sein.

Angriff bei Bordell in Neu-Ulm: So wird ein Tatverdächtiger beschrieben

Mindestens ein Tatverdächtiger soll nach der Tat vom Tatort geflüchtet sein und ist laut Polizei "derzeit unbekannten Aufenthalts". Ob noch weitere mutmaßliche Täter in Betracht kommen, sei aktuell noch unklar. Der eine Mann wird folgendermaßen beschrieben:

circa 35 Jahre

etwa 1,75 Meter

untersetzte Figur

kurze helle Haare

Zum Tatzeitpunkt soll der Verdächtige ein dunkles Unterhemd, eine Jogginghose und rote Schuhe der Marke Nike getragen haben. Er soll offensichtlich rumänisch gesprochen haben.

Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich unter Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich zur Tatzeit in dem Bordellbetrieb aufgehalten haben oder anderweitige Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)