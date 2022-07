Neu-Ulm

vor 29 Min.

Mann nach Messerstecherei in Neu-Ulm verletzt

Bei einer Messerstecherei in der Memminger Straße in Neu-Ulm wird ein Mann verletzt, die Polizei nimmt den Verdächtigen in der Nacht fest. Ermittlungen laufen.

In der Nacht auf Sonntag ist es gegen 23 Uhr zu einer Messerstecherei in Neu-Ulm gekommen. Zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Bei der Auseinandersetzung ist ein Mann verletzt worden, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Der Tatort in der Memminger Straße wurde mit Flatterband abgesperrt, viele Polizeifahrzeuge waren im Einsatz. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag an. Beamtinnen und Beamten der Polizei suchten am Tatort nach Spuren und nahmen Vernehmungen vor. (mase)

