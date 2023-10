Mann ohrfeigt Kinder an der Eislaufanlage am Donaubad

Weil sie das Licht der Umkleide an und aus knipsen, schlägt ein Besucher der Eishalle drei Zwölf- bis 14-Jährige. Jetzt hat er dort Hausverbot.

Ein 49-Jähriger hat an der Eissportanlage in Neu-Ulm drei Kinder geschlagen, die ihm einen Streich spielten. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann am Samstagabend in der Umkleidekabine der Freizeiteinrichtung beim Donaubad aufgehalten, als die Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren das Licht mehrmals ein- und ausschalteten. Dies missfiel dem Besucher, der die Kinder daraufhin festhielt und ohrfeigte. Nach Angaben der Polizei wurden sie durch das Packen und Schlagen leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Den Besucher der Neu-Ulmer Eishalle erwartet ein Strafverfahren

Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der 49-Jährige erhielt für die Örtlichkeit ein Hausverbot und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)