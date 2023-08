Mann onaniert an der Caponniere: Zeugen sind geschockt und rufen Polizei

Zeugen haben sich vom Verhalten des Mannes gestört gefühlt und riefen die Polizei. Die Beamten treffen den Mann an, als er gerade an seinem Glied manipulierte.

Ein 36-Jähriger soll am Mittwochmittag an der Caponniere in Neu-Ulm onaniert haben. Wie die Polizei mitteilt, hätten sich gegen 11.45 Uhr Zeugen bei der Polizei gemeldet wegen des Mannes gemeldet. Sie fühlten sich durch das Verhalten gestört und waren geschockt.

Eine Streife der Neu-Ulmer Polizei konnte den 36-Jährige vor Ort feststellen, wie er an seinem erigierten Glied manipulierte. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (AZ)