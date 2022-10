Mann parkt auf Privatparkplatz: Besitzer soll Wagen beschädigt haben

Ein 22-Jähriger stellt sein Auto auf einem Privatparkplatz ab. Dem Besitzer des Parkplatzes scheint das nicht gefallen zu haben.

Das Auto eines 22-Jähriges ist am Montagabend in Neu-Ulm beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Der 22-Jährige habe seinen Wagen auf einem Privatparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Laut Polizei wurden offenbar durch den Eigentümer des Parkplatzes die Scheibenwischer an dem Fahrzeug abgebrochen. Zudem sei mit den Scheibenwischern auf die Windschutzscheibe eingeschlagen worden. Hierbei seien mehrere Risse an der Scheibe entstanden, heißt es im Polizeibericht. (AZ)