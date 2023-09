Mann pöbelt, belästigt eine Frau und beißt dann Polizisten in Neu-Ulm

Ein äußerst aggressiver Mann hält die Polizei gleich mehrfach vor Studentenwohnheims am Allgäuer Ring in Neu-Ulm in Atem.

Viel zu tun hatte die Polizei in Neu-Ulm in der Nacht auf vergangenen Samstag: Ein 22-jähriger Mann verhielt sich offenbar angriffslustig und pöbelte eine Personengruppe an. Gegen 2 Uhr in der Nacht begannen dann im Bereich des Studentenwohnheims am Allgäuer Ring Randale.

Die hinzugerufenen Streifenbesatzungen erteilten dem Mann nach Aufnahme einer Anzeige wegen Sachbeschädigung letztlich nach der Personalienfeststellung einen Platzverweis, welchem er zunächst nachkam. Doch er kam zurück - in den frühen Morgenstunden, gegen 6 Uhr. Der Streit ging weiter, eine 26-Jährige wollte die Streitigkeit schlichten und entfernte sich mit dem Mann wenige Meter von der Gruppierung.

Sexuelle Belästigung im Gebüsch: Frau schreit in Neu-Ulm um Hilfe

Ein Fehler: Denn während des Gesprächs packte der 22-Jährige die junge Frau gewaltsam am Genick und am Handgelenk und zerrte sie in ein Gebüsch. Dort zog der Täter nach Angaben der Polizei den Kopf der Frau gewaltsam zu sich und küsste diese gegen ihren Willen. Zeitgleich begrapschte er die Frau mehrfach an den Brüsten und an ihrem Gesäß. Die Geschädigte schrie daher um Hilfe, woraufhin die andere Personengruppe zu Hilfe eilte und die beiden Personen voneinander trennte.

Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, musste jedoch nicht behandelt werden, das Kriseninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuz wurde eingeschaltet. Nachdem die beiden Personen durch die Gruppierung getrennt werden konnten, flüchtete der Täter. Rahmen der Fahndung konnte der 22-Jährige durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm gestellt werden. Sofort ging der 22-Jährige aggressiv auf die beiden Polizeibeamten los, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Er biss einen Polizeibeamten in den Unterarm. Erst durch mehrere hinzugerufene Streifenbesatzungen konnte der Mann laut Polizeibericht letztlich mit Einsatz von Gewalt festgenommen werden.

Täter beißt einen Polizisten in Neu-Ulm

Der Polizeibeamte wurde durch den Biss leicht verletzt und ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung eingeliefert. Nach der Untersuchung konnte der Beamte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Der 22-jährige Täter, der laut Polizei vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Ermittlungen zur sexuellen Nötigung führt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. (AZ)