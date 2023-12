Mann randaliert in Neu-Ulmer Donauklinik

Ein 34-Jähriger soll Klinik-Personal beleidigt und sich in ein Bett gelegt haben. Als die Polizei eintraf, verhielt er sich wohl weiter aggressiv.

Ein 34-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag in der Neu-Ulmer Donauklinik randaliert. Wie die Polizei mitteilt, setzte sich der Mann gegen 2.25 Uhr in den Wartebereich des Krankenhauses. Als er vom Personal angesprochen wurde, habe er sofort verbal aggressiv reagiert und das Personal beleidigt. Im Anschluss soll er sich in ein Bett gelegt haben.

Beim Eintreffen der Streife soll er sich auch gegenüber der Polizei äußerst aggressiv verhalten haben. Der 34-Jährige habe sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, heißt es. Er wurde daher in eine Klinik verlegt. Weiter leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung ein. (AZ)